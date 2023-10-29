https://ria.ru/20231029/ukraina-1905940405.html
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа - РИА Новости, 29.10.2023
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава "Нафтогаза" Алексей... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:42
2023-10-29T10:42
2023-10-29T13:16
экономика
украина
европа
россия
нафтогаз украины
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905945796_0:1567:2048:2719_1920x0_80_0_0_94bfd81c2acd169fb2e9098331ef1dbd.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, его слова приводит издание Страна.ua."Это соглашение завершится до конца 2024 года <…> Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — заявил он.Чернышов объяснил, что Украина не будет сейчас отказываться от российского газа из-за "необходимости снабжать им Европу" в преддверии зимы.В конце июня министр энергетики Украины Герман Галущенко также говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
https://ria.ru/20230928/bank-1899256559.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905945796_0:1590:1976:3072_1920x0_80_0_0_ddb0eecff7a5fa98188e89a1262f49d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, россия, нафтогаз украины, газпром
Экономика, Украина, Европа, Россия, Нафтогаз Украины, Газпром
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
Страна.ua: "Нафтогаз" не стал продлевать договор о транзите газа из РФ в Европу
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, его слова приводит издание Страна.ua
.
"Это соглашение завершится до конца 2024 года <…> Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — заявил он.
Чернышов объяснил, что Украина не будет сейчас отказываться от российского газа из-за "необходимости снабжать им Европу" в преддверии зимы.
В конце июня министр энергетики Украины Герман Галущенко также говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
Президент Европейского банка обсудила судьбу "Нафтогаза" с его главой