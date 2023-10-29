https://ria.ru/20231029/ukraina-1905940405.html

На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа

На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа - РИА Новости, 29.10.2023

На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа

Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава "Нафтогаза" Алексей... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:42

2023-10-29T10:42

2023-10-29T13:16

экономика

украина

европа

россия

нафтогаз украины

газпром

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, его слова приводит издание Страна.ua."Это соглашение завершится до конца 2024 года <…> Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — заявил он.Чернышов объяснил, что Украина не будет сейчас отказываться от российского газа из-за "необходимости снабжать им Европу" в преддверии зимы.В конце июня министр энергетики Украины Герман Галущенко также говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.

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экономика, украина, европа, россия, нафтогаз украины, газпром