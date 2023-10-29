https://ria.ru/20231029/ukraina-1905928155.html

Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ

Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

Назван человек, который положит конец контрнаступлению ВСУ

Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может остановить контрнаступление ВСУ, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:46

2023-10-29T08:46

2023-10-29T13:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может остановить контрнаступление ВСУ, пишет South China Morning Post."Джонсон выступает против дальнейшего спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине", — говорится в публикации.Газета отмечает, что военная поддержка со стороны Запада — это спасательный круг для Украины. "Если Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа сможет восполнить этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия", — пишет автор. По его мнению, санкции против России не приносят результата — наоборот, темпы роста экономики позволят ей перегнать, например, немецкую. "Если экономические санкции не сработают, а военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом станет прекращение огня", — заключает South China Morning Post.Майк Джонсон, новый спикер палаты представителей, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на поддержку Израиля и Украины, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, киев