https://ria.ru/20231029/ukraina-1905912973.html

Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине

Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине - РИА Новости, 29.10.2023

Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине

США теряют интерес к Украине и намерены перестать помогать киевским властям, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T02:35

2023-10-29T02:35

2023-10-29T02:35

в мире

сша

украина

вьетнам

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США теряют интерес к Украине и намерены перестать помогать киевским властям, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche."Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <…> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем", — сказал он.По мнению эксперта, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США просто "сменят тему".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html

сша

украина

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, вьетнам