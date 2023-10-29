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Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине - РИА Новости, 29.10.2023
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02:35 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905912973.html
Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине
Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине - РИА Новости, 29.10.2023
Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине
США теряют интерес к Украине и намерены перестать помогать киевским властям, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:35
2023-10-29T02:35
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США теряют интерес к Украине и намерены перестать помогать киевским властям, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche."Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, &lt;…&gt; в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем", — сказал он.По мнению эксперта, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США просто "сменят тему".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, украина, вьетнам
В мире, США, Украина, Вьетнам
Американский полковник раскрыл, что США уготовили Украине

Полковник Макгрегор заявил, что США на Украине ждет вьетнамский сценарий

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США теряют интерес к Украине и намерены перестать помогать киевским властям, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
«
"Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <…> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем", — сказал он.
По мнению эксперта, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США просто "сменят тему".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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