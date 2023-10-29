https://ria.ru/20231029/udary-1905933472.html

Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки

Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки - РИА Новости, 29.10.2023

Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:53

2023-10-29T09:53

2023-10-29T11:06

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале."За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — говорится в релизе.Кроме того, в рамках расширения наземных операций ЦАХАЛ нанес удары по "террористическим ячейкам", пытавшимся атаковать израильские силы и планировавшим "осуществить запуск противотанковых ракет", добавили в армии.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа