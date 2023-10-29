https://ria.ru/20231029/udary-1905933472.html
Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки - РИА Новости, 29.10.2023
Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:53
2023-10-29T09:53
2023-10-29T11:06
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902497155_371:339:3072:1858_1920x0_80_0_0_fd3695ac5b0ddd0c4d7a7ff8b7da149e.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале."За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — говорится в релизе.Кроме того, в рамках расширения наземных операций ЦАХАЛ нанес удары по "террористическим ячейкам", пытавшимся атаковать израильские силы и планировавшим "осуществить запуск противотанковых ракет", добавили в армии.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902497155_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_788b6b4ec3e8414909827734167f037d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале
.
"За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет", — говорится в релизе.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Кроме того, в рамках расширения наземных операций ЦАХАЛ нанес удары по "террористическим ячейкам", пытавшимся атаковать израильские силы и планировавшим "осуществить запуск противотанковых ракет", добавили в армии.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.