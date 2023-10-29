https://ria.ru/20231029/udar-1906028100.html

НПО сочла удар в Ливане, где погиб журналист Рейтер, целенаправленным

НПО сочла удар в Ливане, где погиб журналист Рейтер, целенаправленным - РИА Новости, 29.10.2023

НПО сочла удар в Ливане, где погиб журналист Рейтер, целенаправленным

Удары в Ливане, в результате которых 13 октября погиб журналист информационного агентства Рейтер Иссам Абдалла и пострадали еще несколько репортеров других СМИ, РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:55

2023-10-29T20:55

2023-10-29T20:55

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репортеры без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Удары в Ливане, в результате которых 13 октября погиб журналист информационного агентства Рейтер Иссам Абдалла и пострадали еще несколько репортеров других СМИ, был целенаправленно нанесен со стороны израильской границы, утверждает неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) со ссылкой на свое расследование. Как отмечается, 13 октября примерно в 18 часов по местному времени было нанесено два удара по месту, где группа из семи журналистов находилась более часа. При первом ударе погиб журналист Рейтер. Согласно RSF, второй удар был более мощным, в результате него пострадали журналисты Al Jazeera и Франс Пресс. "Согласно баллистической экспертизе, проведенной RSF, удары были нанесены с востока от того места, где стояли журналисты; со стороны израильской границы. Два удара в одном и том же месте в такой короткий промежуток времени (чуть больше 30 секунд) с одного и того же направления явно указывают на точное наведение. Маловероятно, что журналистов ошибочно приняли за комбатантов, особенно потому, что они не прятались: чтобы иметь хорошее поле зрения, они более часа находились на открытом воздухе, на вершине холма. На них были каски и бронежилеты с надписью "пресса". По словам очевидцев, их автомобиль тоже был обозначен как "пресса" благодаря надписи на крыше", - сообщает организация. Журналист Al Jazeera, опрошенный RSF, сообщил, что примерно в 16.45 заметил израильский вертолет, пролетавший над районом. Таким образом, как указывает НПО, журналисты были идентифицированы в этом районе "частью присутствовавших сил" перед ударами. Журналист ливанского телеканала LBCI Эдмон Сассин, находившийся в сотне метров от журналистов Рейтер, Al Jazeera и Франс Пресс, сообщил, что израильский вертолет типа Apache пролетал над этим местом за несколько секунд до трагедии. Организация продолжает расследование. Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Ливана поручило представительству страны при ООН в Нью-Йорке подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за гибели при израильском ударе ливанского журналиста Иссама Абдаллы, работавшего на агентство Рейтер, и ранения журналистов агентства Франс Пресс и телеканала Al Jazeera. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

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в мире, израиль, ливан, оон, хамас, репортеры без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году