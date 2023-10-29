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МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе
МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе - РИА Новости, 29.10.2023
МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе
Не менее 10 человек погибли, многие пострадали в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:40
2023-10-29T14:40
2023-10-29T14:51
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, многие пострадали в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщило МВД Палестины в Telegram-канале."По меньшей мере 10 человек погибли и большое количество раненых в результате удара самолета оккупанта (Израиля - ред.) по жилому дому... к западу от лагеря Джабалия", - говорится в заявлении ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе
МВД Палестины: 10 человек погибли из-за удара Израиля по дому в секторе Газа