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МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе

МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе - РИА Новости, 29.10.2023

МВД Палестины сообщило о гибели десяти человек из-за удара Израиля по Газе

Не менее 10 человек погибли, многие пострадали в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:40

2023-10-29T14:40

2023-10-29T14:51

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, многие пострадали в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщило МВД Палестины в Telegram-канале."По меньшей мере 10 человек погибли и большое количество раненых в результате удара самолета оккупанта (Израиля - ред.) по жилому дому... к западу от лагеря Джабалия", - говорится в заявлении ведомства.

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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа