https://ria.ru/20231029/trevoga-1906047615.html

В Киевской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023

В Киевской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и в Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T23:59

2023-10-29T23:59

2023-10-30T00:00

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и в Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах начал звучать с 23.21 мск. Ранее воздушная тревога прозвучала в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

украина

хмельницкая область

кировоградская область

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в мире, украина, хмельницкая область, кировоградская область, вооруженные силы рф