https://ria.ru/20231029/trevoga-1906044475.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:18
2023-10-29T23:18
2023-10-29T23:18
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах начал звучать с 22.18 мск. Ранее воздушная тревога прозвучала в 21.02 мск в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html
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в мире, украина, кировоградская область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу