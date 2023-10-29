https://ria.ru/20231029/trevoga-1906005364.html

Воздушная тревога в Киевской области продлилась два часа

Воздушная тревога в Киевской области продлилась два часа - РИА Новости, 29.10.2023

Воздушная тревога в Киевской области продлилась два часа

Воздушная тревога в Киевской области Украины продлилась два часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T18:08

2023-10-29T18:08

2023-10-29T18:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Киевской области Украины продлилась два часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионе звучал с 15.49 мск до 17.52 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

киевская область

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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф