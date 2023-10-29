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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
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16:04 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/trevoga-1905985219.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:04
2023-10-29T16:04
в мире
киевская область
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионе прозвучал в 15.49 мск. Ранее в воскресенье несколько раз воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, киевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Киевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской и части Херсонской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионе прозвучал в 15.49 мск.
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Ранее в воскресенье несколько раз воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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