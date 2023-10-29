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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/trevoga-1905968863.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:09
2023-10-29T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
сумская область
черниговская область
харьковская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 13.39 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях, затем (в 13.51 мск) в Сумской и Черниговской областях. Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в указанных регионах, однако спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231029/vzryvy-1905923263.html
украина
днепропетровская область
сумская область
черниговская область
харьковская область
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в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, черниговская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Черниговская область, Харьковская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро
Люди спускаются на станцию метро - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (в 13.39 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях, затем (в 13.51 мск) в Сумской и Черниговской областях.
Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в указанных регионах, однако спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне
Вчера, 07:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьСумская областьЧерниговская областьХарьковская область
 
 
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