https://ria.ru/20231029/trevoga-1905940160.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:38
2023-10-29T10:38
2023-10-29T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
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харьковская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (9.54 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, позднее (10.19 мск) в остальных регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231029/vzryvy-1905923263.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Харьковская область, Днепропетровская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в трех областях Украины