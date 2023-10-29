https://ria.ru/20231029/tela-1906025261.html

В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей

В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей - РИА Новости, 29.10.2023

В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей

Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:32

2023-10-29T20:32

2023-10-29T23:12

волноваха

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике."Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей", — говорится в заявлении.По данным ведомства, их тела с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного жилого дома.Следователи устанавливают личности причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".

https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html

волноваха

донецкая народная республика

россия

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волноваха, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия