Рейтинг@Mail.ru
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 29.10.2023 (обновлено: 23:12 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/tela-1906025261.html
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей - РИА Новости, 29.10.2023
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей
Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:32
2023-10-29T23:12
волноваха
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике."Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей", — говорится в заявлении.По данным ведомства, их тела с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного жилого дома.Следователи устанавливают личности причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".
https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html
волноваха
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей

В Волновахе в частном доме нашли тела девяти человек с огнестрельными ранениями

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике.
"Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, их тела с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного жилого дома.
Следователи устанавливают личности причастных к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
Вчера, 18:45
 
ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала