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В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей - РИА Новости, 29.10.2023
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей
Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:32
2023-10-29T20:32
2023-10-29T23:12
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружили в частном доме в Волновахе в ДНР, сообщается на сайте управления СК России по республике."Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей", — говорится в заявлении.По данным ведомства, их тела с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного жилого дома.Следователи устанавливают личности причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних".
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волноваха, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Волновахе в ДНР нашли тела девяти застреленных человек, включая детей
В Волновахе в частном доме нашли тела девяти человек с огнестрельными ранениями