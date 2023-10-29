Рейтинг@Mail.ru
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери - РИА Новости, 29.10.2023
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:45
2023-10-29T18:45
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
ОМСК, 29 окт - РИА Новости. В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что убитых родственниц обнаружила еще одна дочь 87-летней женщины. 28 октября она пришла к ним в гости и увидела, что в частном доме, расположенном в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области, не закрыта дверь. Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. Производится поиск убийцы и установление мотивов преступления.
https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери

В доме в Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери, СК возбудил дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 окт - РИА Новости. В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ.
«
"Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что убитых родственниц обнаружила еще одна дочь 87-летней женщины. 28 октября она пришла к ним в гости и увидела, что в частном доме, расположенном в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области, не закрыта дверь.
Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. Производится поиск убийцы и установление мотивов преступления.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
24 октября, 14:40
 
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала