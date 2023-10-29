https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html

В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери

В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери - РИА Новости, 29.10.2023

В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери

В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T18:45

2023-10-29T18:45

2023-10-29T18:45

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что убитых родственниц обнаружила еще одна дочь 87-летней женщины. 28 октября она пришла к ним в гости и увидела, что в частном доме, расположенном в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области, не закрыта дверь. Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. Производится поиск убийцы и установление мотивов преступления.

https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html

омская область

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)