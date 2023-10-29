https://ria.ru/20231029/tela-1906010699.html
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери - РИА Новости, 29.10.2023
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:45
2023-10-29T18:45
2023-10-29T18:45
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
ОМСК, 29 окт - РИА Новости. В Омской области следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилых женщин — матери и дочери, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что убитых родственниц обнаружила еще одна дочь 87-летней женщины. 28 октября она пришла к ним в гости и увидела, что в частном доме, расположенном в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области, не закрыта дверь. Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. Производится поиск убийцы и установление мотивов преступления.
https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери
В доме в Омской области нашли тела пенсионерки и ее матери, СК возбудил дело