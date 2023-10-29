Уволенный за разговор на русском таксист из Киева обратился к украинцам
Уволенный за русский язык таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение с благодарностью за поддержу, передает издание "Страна.ua".
"Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также — за храбрость — тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", — сказал он.
Мужчина добавил, что нигде не прячется и живет у себя дома. В конце записи он сказал по-русски: "Благодарность вам всем, ребята. Спасибо".
Инцидент в Киеве произошел 26 октября. Женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык, после чего тот попросил их покинуть машину. Впоследствии компания, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала лицензию мужчине и отстранила его от работы.
После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.