https://ria.ru/20231029/strakhi-1905673777.html
Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках
Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках - РИА Новости, 29.10.2023
Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках
Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает “Авиасейлс”. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:15
2023-10-29T02:15
2023-10-29T02:15
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает “Авиасейлс”.Согласно опросу, проведенному сервисом, 73 процента респондентов боятся столкнуться с жуликами при бронировании жилья или авиабилетов. Следующий по популярности страх — потерять деньги при обмене валюты — так ответили 14 процентов пользователей. Столкнуться с жульничеством при заказе такси боятся 6 процентов, с обманом в ресторанах или магазинах — 5 процентов. Оставшиеся два процента указали другое. В реальности более половины путешественников никогда не сталкивались с мошенничеством в поездках — 55 процентов.
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новости - туризм, туризм, мошенники, мошенничество
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, мошенники, Мошенничество
Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках
В “Авиасейлс” рассказали, с чем путешественники боятся столкнуться в поездках
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает “Авиасейлс”.
Согласно опросу, проведенному сервисом, 73 процента респондентов боятся столкнуться с жуликами при бронировании жилья или авиабилетов.
Следующий по популярности страх — потерять деньги при обмене валюты — так ответили 14 процентов пользователей.
Столкнуться с жульничеством при заказе такси боятся 6 процентов, с обманом в ресторанах или магазинах — 5 процентов. Оставшиеся два процента указали другое.
В реальности более половины путешественников никогда не сталкивались с мошенничеством в поездках — 55 процентов.
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