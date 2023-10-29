https://ria.ru/20231029/strakhi-1905673777.html

Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках

Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках - РИА Новости, 29.10.2023

Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках

Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает “Авиасейлс”. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T02:15

2023-10-29T02:15

2023-10-29T02:15

туризм

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туризм

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает “Авиасейлс”.Согласно опросу, проведенному сервисом, 73 процента респондентов боятся столкнуться с жуликами при бронировании жилья или авиабилетов. Следующий по популярности страх — потерять деньги при обмене валюты — так ответили 14 процентов пользователей. Столкнуться с жульничеством при заказе такси боятся 6 процентов, с обманом в ресторанах или магазинах — 5 процентов. Оставшиеся два процента указали другое. В реальности более половины путешественников никогда не сталкивались с мошенничеством в поездках — 55 процентов.

https://ria.ru/20231014/otel-1902532673.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, мошенники, мошенничество