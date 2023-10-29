https://ria.ru/20231029/starlink-1905911818.html

В Израиле планируют бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС

В Израиле планируют бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС - РИА Новости, 29.10.2023

В Израиле планируют бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что страна будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T02:02

2023-10-29T02:02

2023-10-29T02:02

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

илон маск

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что страна будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink ХАМАС, сообщает издание Haaretz. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ранее заявил, что услуги Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. В связи с этим Кархи ранее заявил о разрыве связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X. "Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим. ХАМАС будет использовать его (Starlink - ред.) для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает", - приводит издание слова министра. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/zasedanie-1905910626.html

израиль

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, илон маск