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Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде
Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде - РИА Новости, 29.10.2023
Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде
По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида, передает со ссылкой на полицию местный... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:36
2023-10-29T14:36
2023-10-29T20:13
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массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида, передает со ссылкой на полицию местный телеканал WFLA, принадлежащий NBC.По сведениям телеканала, инцидент произошел в районе Йбор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей."В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", — говорится в сообщении.Как следует из видео, опубликованных в соцсетях, жертвы были в костюмах. Когда началась стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.
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в мире, общество, флорида, сша, тампа, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Общество, Флорида, США, Тампа, Массовая стрельба в штате Мэн
Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде
NBC: двое погибли, 18 человек госпитализированы из-за стрельбы во Флориде