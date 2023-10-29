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Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде

Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде - РИА Новости, 29.10.2023

Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида, передает со ссылкой на полицию местный... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:36

2023-10-29T14:36

2023-10-29T20:13

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массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида, передает со ссылкой на полицию местный телеканал WFLA, принадлежащий NBC.По сведениям телеканала, инцидент произошел в районе Йбор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей."В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", — говорится в сообщении.Как следует из видео, опубликованных в соцсетях, жертвы были в костюмах. Когда началась стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.

https://ria.ru/20231028/strelba-1905880584.html

флорида

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в мире, общество, флорида, сша, тампа, массовая стрельба в штате мэн