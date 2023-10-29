https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html

Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО

Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2023

Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО

Ленинградская область направит бойцам в зону СВО мобильную установку по очистке воды, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:11

2023-10-29T20:11

2023-10-29T20:24

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общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Ленинградская область направит бойцам в зону СВО мобильную установку по очистке воды, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "В прифронтовой зоне есть проблема с питьевой водой… Ленобласть предлагает системное решение и направляет в действующие части мобильную установку по очистке воды. Манипулятор, съемные цистерны, фильтры, обеззараживатель и обратный осмос - это ноу-хау для фронта от ребят, которые работают с фондом "Ленинградский рубеж", - написал он. По словам Дрозденко, планируется испытать мобильную установку в боевых условиях. При хороших отзывах будет налажено производство в необходимом количестве.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

ленинградская область

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общество, ленинградская область, александр дрозденко