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Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2023
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20:11 29.10.2023 (обновлено: 20:24 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html
Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО
Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2023
Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО
Ленинградская область направит бойцам в зону СВО мобильную установку по очистке воды, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:11
2023-10-29T20:24
надежные люди
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Ленинградская область направит бойцам в зону СВО мобильную установку по очистке воды, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "В прифронтовой зоне есть проблема с питьевой водой… Ленобласть предлагает системное решение и направляет в действующие части мобильную установку по очистке воды. Манипулятор, съемные цистерны, фильтры, обеззараживатель и обратный осмос - это ноу-хау для фронта от ребят, которые работают с фондом "Ленинградский рубеж", - написал он. По словам Дрозденко, планируется испытать мобильную установку в боевых условиях. При хороших отзывах будет налажено производство в необходимом количестве.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
Надежные люди, Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Ленинградская область направит установку по очистке воды в зону СВО

Ленинградская область направит мобильную установку по очистке воды в зону СВО

© Александр ДроZденко/TelegramЧасть мобильной установки по очистке воды, которую отправят в зону СВО из Ленинградской области
Часть мобильной установки по очистке воды, которую отправят в зону СВО из Ленинградской области
© Александр ДроZденко/Telegram
Часть мобильной установки по очистке воды, которую отправят в зону СВО из Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Ленинградская область направит бойцам в зону СВО мобильную установку по очистке воды, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"В прифронтовой зоне есть проблема с питьевой водой… Ленобласть предлагает системное решение и направляет в действующие части мобильную установку по очистке воды. Манипулятор, съемные цистерны, фильтры, обеззараживатель и обратный осмос - это ноу-хау для фронта от ребят, которые работают с фондом "Ленинградский рубеж", - написал он.
По словам Дрозденко, планируется испытать мобильную установку в боевых условиях. При хороших отзывах будет налажено производство в необходимом количестве.
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Надежные людиОбществоЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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