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Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:03
2023-10-29T05:03
2023-10-29T05:46
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника", — уточнил Савчук.По его словам, военные нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины в районе Торского участка Серебрянского лесничества.Кроме того, российские войска поразили районы скопления техники и живой силы противника, заключил собеседник агентства.В субботу Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли до ста военнослужащих и шести единиц техники.
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Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
МО: группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника", — уточнил Савчук.
По его словам, военные нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины
в районе Торского участка Серебрянского лесничества.
Кроме того, российские войска поразили районы скопления техники и живой силы противника, заключил собеседник агентства.
В субботу Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли до ста военнослужащих и шести единиц техники.
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