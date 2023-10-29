https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918111.html

Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T05:03

2023-10-29T05:03

2023-10-29T05:46

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника", — уточнил Савчук.По его словам, военные нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины в районе Торского участка Серебрянского лесничества.Кроме того, российские войска поразили районы скопления техники и живой силы противника, заключил собеседник агентства.В субботу Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли до ста военнослужащих и шести единиц техники.

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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия