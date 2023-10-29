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Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.10.2023 (обновлено: 05:46 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918111.html
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:03
2023-10-29T05:46
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника", — уточнил Савчук.По его словам, военные нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины в районе Торского участка Серебрянского лесничества.Кроме того, российские войска поразили районы скопления техники и живой силы противника, заключил собеседник агентства.В субботу Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли до ста военнослужащих и шести единиц техники.
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

МО: группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийская самоходная артиллерийская установка
Российская самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российская самоходная артиллерийская установка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника", — уточнил Савчук.
По его словам, военные нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины в районе Торского участка Серебрянского лесничества.
Кроме того, российские войска поразили районы скопления техники и живой силы противника, заключил собеседник агентства.
В субботу Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли до ста военнослужащих и шести единиц техники.
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