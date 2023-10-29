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СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/smi-1905954593.html
СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине
СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине - РИА Новости, 29.10.2023
СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине
США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:07
2023-10-29T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
ллойд остин
джейк салливан
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США. По информации газеты, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM в прошлом году, когда украинские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. Зная, что Западу будет сложно получить боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук", Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, отмечает газета. Системы ПВО в рамках программы FrankenSAM, по данным издания, включают ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск. "Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - говорится в материале. Как подчеркивает издание, шаг связан с тем, что с приближением зимы Киев "отчаянно нуждается в большем количестве систем ПВО". Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам шефа Пентагона, таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 миллиарда долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905934162.html
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905677088.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, ллойд остин, джейк салливан, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Джейк Салливан, НАТО, Пентагон
СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине

NYT: США планируют осенью отправить на Украину импровизированные системы ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США.
По информации газеты, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM в прошлом году, когда украинские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. Зная, что Западу будет сложно получить боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук", Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, отмечает газета. Системы ПВО в рамках программы FrankenSAM, по данным издания, включают ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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"Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - говорится в материале.
Как подчеркивает издание, шаг связан с тем, что с приближением зимы Киев "отчаянно нуждается в большем количестве систем ПВО".
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам шефа Пентагона, таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 миллиарда долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023
28 октября, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровЛлойд ОстинДжейк СалливанНАТОПентагон
 
 
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