https://ria.ru/20231029/skif-1905994297.html

Медик батальона "Скиф" рассказала, как выжила при атаке дрона

Медик батальона "Скиф" рассказала, как выжила при атаке дрона - РИА Новости, 29.10.2023

Медик батальона "Скиф" рассказала, как выжила при атаке дрона

Девушка-медик штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Матрена" рассказала РИА Новости, как выжила при ударе украинского дрона-камикадзе по... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:09

2023-10-29T17:09

2023-10-29T17:32

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здоровье - общество

артемовск

соледар

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СОЛЕДАР (ДНР), 29 окт - РИА Новости. Девушка-медик штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Матрена" рассказала РИА Новости, как выжила при ударе украинского дрона-камикадзе по санитарной машине и, получив ранение, оказала помощь другим бойцам. "На этом автомобиле я эвакуировала раненых с линии боевого соприкосновения, при подъезде к госпиталю нас атаковал дрон-камикадзе. У меня в глаз осколок попал и контузия", - рассказала медик. Она сообщила, что украинский дрон-камикадзе залетел в окно санитарной машины, в результате этой атаки один боец погиб, еще трое были тяжело ранены. Сама "Матрена", несмотря на ранение, оказала помощь другим бойцам. "Честно сказать, в моменте было страшно. Пелена перед глазами, ничего не видишь, ничего не слышишь, в голове свист, все кричат. Сначала было страшно, сначала сложно было взять себя в руки… Потом продолжили движение, доставили бойцов в госпиталь для дальнейшей эвакуации", - рассказала медик. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905422599.html

артемовск

соледар

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здоровье - общество, артемовск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бпла