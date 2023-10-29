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В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара - РИА Новости, 29.10.2023
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17:38 29.10.2023 (обновлено: 17:43 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/sk-1905999613.html
В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара
В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара - РИА Новости, 29.10.2023
В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, данные о погибших и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:38
2023-10-29T17:43
россия
усинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщило региональное следственное управление. Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич приводила данные об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. Прокуратура Усинска проводит проверку. "Следственными органами… по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. Сейчас возгорание ликвидируется, информация о пострадавших и погибших уточняется, отмечают в СУСК РФ по Коми. Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщало, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники с тем, чтобы не допустить перехода огня на соседние резервуары. Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html
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россия, усинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика коми
Россия, Усинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Коми
В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара

СК: в Коми завели дело из-за возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара

© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтактеПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск. 29 октября 2023
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск. 29 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтакте
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск. 29 октября 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщило региональное следственное управление.
Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич приводила данные об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. Прокуратура Усинска проводит проверку.
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"Следственными органами… по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
Сейчас возгорание ликвидируется, информация о пострадавших и погибших уточняется, отмечают в СУСК РФ по Коми.
Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщало, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники с тем, чтобы не допустить перехода огня на соседние резервуары.
Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
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РоссияУсинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Коми
 
 
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