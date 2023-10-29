https://ria.ru/20231029/sk-1905999613.html

В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара

В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара - РИА Новости, 29.10.2023

В Коми завели дело из-за возгорания нефтяного резервуара

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, данные о погибших и... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:38

2023-10-29T17:38

2023-10-29T17:43

россия

усинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщило региональное следственное управление. Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич приводила данные об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. Прокуратура Усинска проводит проверку. "Следственными органами… по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. Сейчас возгорание ликвидируется, информация о пострадавших и погибших уточняется, отмечают в СУСК РФ по Коми. Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщало, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники с тем, чтобы не допустить перехода огня на соседние резервуары. Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.

https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html

https://ria.ru/20231029/pozhar-1905947716.html

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россия, усинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика коми