https://ria.ru/20231029/shayka-1905918824.html

"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника

"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника - РИА Новости, 29.10.2023

"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника

Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T05:45

2023-10-29T05:45

2023-10-29T07:11

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

великобритания

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли."Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — написал он.По мнению журналиста, США превратились в "экономического и политического банкрота".Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.Во время визита в Китай президент России Владимир Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы.

https://ria.ru/20231029/signal-1905910596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, великобритания