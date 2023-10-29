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"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника - РИА Новости, 29.10.2023
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника
Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:45
2023-10-29T05:45
2023-10-29T07:11
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли."Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — написал он.По мнению журналиста, США превратились в "экономического и политического банкрота".Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.Во время визита в Китай президент России Владимир Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы.
https://ria.ru/20231029/signal-1905910596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, великобритания
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Великобритания
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника
Обозреватель Telegraph Тим Стэнли: шайка американских клоунов ведет США к краху