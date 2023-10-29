Рейтинг@Mail.ru
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 29.10.2023 (обновлено: 07:11 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/shayka-1905918824.html
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника - РИА Новости, 29.10.2023
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника
Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:45
2023-10-29T07:11
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013793_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_ddd3f68a40c39fe4d83dd68d4b6f4898.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли."Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — написал он.По мнению журналиста, США превратились в "экономического и политического банкрота".Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.Во время визита в Китай президент России Владимир Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы.
https://ria.ru/20231029/signal-1905910596.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013793_230:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_60bb02d9098f30ecc17e7580cdc4c87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, великобритания
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Великобритания
"Шайка клоунов". В Британии неожиданно выступили против ближайшего союзника

Обозреватель Telegraph Тим Стэнли: шайка американских клоунов ведет США к краху

© AP Photo / Stefan RousseauЗападные лидеры
Западные лидеры - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Западные лидеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху, написал обозреватель Telegraph Тим Стэнли.
«
"Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — написал он.
По мнению журналиста, США превратились в "экономического и политического банкрота".
Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
Во время визита в Китай президент России Владимир Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы.
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке
01:43
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала