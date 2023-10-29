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В Коми взорвался нефтяной резервуар - РИА Новости, 29.10.2023
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12:35 29.10.2023 (обновлено: 14:30 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/rezervuar-1905957992.html
В Коми взорвался нефтяной резервуар
В Коми взорвался нефтяной резервуар - РИА Новости, 29.10.2023
В Коми взорвался нефтяной резервуар
В районе поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти, сообщила в Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:35
2023-10-29T14:30
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В районе поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти, сообщила в Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич. "Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти &lt;...&gt; На место выехал пожарный отряд", — написала она.По словам Киселевич, по крайней мере один человек пострадал.Министр уточнила, что резервуар находится в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". Комментарием этой компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230630/raboty-1881414486.html
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происшествия, республика коми
Происшествия, Республика Коми
В Коми взорвался нефтяной резервуар

При взрыве нефтяного резервуара в Коми пострадал, предварительно, один человек

© Кадр видео с камеры наблюденияПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Кадр видео с камеры наблюдения
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В районе поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти, сообщила в Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.
"Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти <...> На место выехал пожарный отряд", — написала она.
По словам Киселевич, по крайней мере один человек пострадал.
Министр уточнила, что резервуар находится в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". Комментарием этой компании РИА Новости пока не располагает.
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