https://ria.ru/20231029/rezervuar-1905957992.html

В Коми взорвался нефтяной резервуар

В Коми взорвался нефтяной резервуар - РИА Новости, 29.10.2023

В Коми взорвался нефтяной резервуар

В районе поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти, сообщила в Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:35

2023-10-29T12:35

2023-10-29T14:30

происшествия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В районе поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти, сообщила в Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич. "Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти <...> На место выехал пожарный отряд", — написала она.По словам Киселевич, по крайней мере один человек пострадал.Министр уточнила, что резервуар находится в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". Комментарием этой компании РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230630/raboty-1881414486.html

республика коми

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происшествия, республика коми