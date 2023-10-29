https://ria.ru/20231029/reys-1906038174.html

Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили

Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили - РИА Новости, 30.10.2023

Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили

Рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и "Победа" Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы, также в аэропорту Махачкалы отложено выполнение РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T22:20

2023-10-29T22:20

2023-10-30T01:26

махачкала

москва

сургут

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и "Победа" Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы, также в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов перевозчиков в Москву и Сургут до нормализации ситуации, сообщила Росавиация."В связи с событиями в аэропорту Махачкалы сообщаем о ситуации с рейсами. На прилет/ рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск- Махачкала направлен в Минеральные Воды; рейс авиакомпании "Победа" (DP 199) по маршруту Москва (Внуково)-Махачкала направлен в Минеральные Воды", - говорится в Telegram-канале ведомства."До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов: рейс WZ 246 авиакомпании Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский); рейс DP 1192 авиакомпании "Победа" в Москву (Внуково); рейс DP 501 авиакомпании "Победа" в Сургут", - уточняется там же.Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, ранее сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.

https://ria.ru/20231029/aktsiya-1906034968.html

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махачкала, москва, сургут, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия