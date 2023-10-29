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Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили - РИА Новости, 30.10.2023
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22:20 29.10.2023 (обновлено: 01:26 30.10.2023)
https://ria.ru/20231029/reys-1906038174.html
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили - РИА Новости, 30.10.2023
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили
Рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и "Победа" Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы, также в аэропорту Махачкалы отложено выполнение РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T22:20
2023-10-30T01:26
махачкала
москва
сургут
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и "Победа" Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы, также в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов перевозчиков в Москву и Сургут до нормализации ситуации, сообщила Росавиация."В связи с событиями в аэропорту Махачкалы сообщаем о ситуации с рейсами. На прилет/ рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск- Махачкала направлен в Минеральные Воды; рейс авиакомпании "Победа" (DP 199) по маршруту Москва (Внуково)-Махачкала направлен в Минеральные Воды", - говорится в Telegram-канале ведомства."До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов: рейс WZ 246 авиакомпании Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский); рейс DP 1192 авиакомпании "Победа" в Москву (Внуково); рейс DP 501 авиакомпании "Победа" в Сургут", - уточняется там же.Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, ранее сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
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махачкала, москва, сургут, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия
Махачкала, Москва, Сургут, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили

Росавиация: рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспорядков

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний Red Wings Нижневартовск-Махачкала и "Победа" Москва (Внуково)-Махачкала направлены в Минводы, также в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов перевозчиков в Москву и Сургут до нормализации ситуации, сообщила Росавиация.
"В связи с событиями в аэропорту Махачкалы сообщаем о ситуации с рейсами. На прилет/ рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск- Махачкала направлен в Минеральные Воды; рейс авиакомпании "Победа" (DP 199) по маршруту Москва (Внуково)-Махачкала направлен в Минеральные Воды", - говорится в Telegram-канале ведомства.
"До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов: рейс WZ 246 авиакомпании Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский); рейс DP 1192 авиакомпании "Победа" в Москву (Внуково); рейс DP 501 авиакомпании "Победа" в Сургут", - уточняется там же.
Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, ранее сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.
Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы
Вчера, 21:58
 
МахачкалаМоскваСургутФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествия
 
 
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