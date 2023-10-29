Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 29.10.2023 (обновлено: 01:27 30.10.2023)
https://ria.ru/20231029/reys-1906037877.html
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.10.2023
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах
Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T22:17
2023-10-30T01:27
происшествия
нижневартовск
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_79ef32aab8da5059df7ce200c5407049.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка."(Рейс из Нижневартовска в Махачкалу - ред.) приземлился в Минеральных Водах в 23.45 (21.45 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.
нижневартовск
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_394ed86508a3ed1704fa3546782fa7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Нижневартовск, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах

Рейс Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу сел в аэропорту в Минеральных Водах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.
Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
"(Рейс из Нижневартовска в Махачкалу - ред.) приземлился в Минеральных Водах в 23.45 (21.45 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.
 
ПроисшествияНижневартовскМахачкалаБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала