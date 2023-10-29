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Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.10.2023
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах
Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T22:17
2023-10-29T22:17
2023-10-30T01:27
происшествия
нижневартовск
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка."(Рейс из Нижневартовска в Махачкалу - ред.) приземлился в Минеральных Водах в 23.45 (21.45 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, нижневартовск, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Нижневартовск, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах
Рейс Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу сел в аэропорту в Минеральных Водах