https://ria.ru/20231029/reys-1906031796.html

Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы

Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023

Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы

Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T21:30

2023-10-29T21:30

2023-10-29T23:33

махачкала

происшествия

тель-авив

израиль

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png

МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным электронного табло, самолет из Израиля приземлился в столице Дагестана в 19:18.На появившихся фото видно, что на парковке аэропорта и в здании находится большое количество людей. Пользователи также выкладывают видео, снятые из самолета: на них показана толпа на взлетно-посадочной полосе.Кроме того, жители республики публикуют кадры с сотрудниками полиции и Росгвардии.Сообщается, что прорвавшиеся, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.Как заявили в Росавиации, аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц."Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", — отметили в ведомстве.Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В свою очередь, главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности."<...> в том числе лиц, которые подстрекают к разжиганию межнациональной розни", — говорится в сообщении.Власти республики подчеркнули, что ситуация в аэропорту дагестанской столицы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков.

https://ria.ru/20231029/reys-1906038174.html

махачкала

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, происшествия, тель-авив, израиль, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы