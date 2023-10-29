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Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023
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21:30 29.10.2023 (обновлено: 23:33 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/reys-1906031796.html
Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы
Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023
Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы
Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:30
2023-10-29T23:33
махачкала
происшествия
тель-авив
израиль
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным электронного табло, самолет из Израиля приземлился в столице Дагестана в 19:18.На появившихся фото видно, что на парковке аэропорта и в здании находится большое количество людей. Пользователи также выкладывают видео, снятые из самолета: на них показана толпа на взлетно-посадочной полосе.Кроме того, жители республики публикуют кадры с сотрудниками полиции и Росгвардии.Сообщается, что прорвавшиеся, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.Как заявили в Росавиации, аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц."Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", — отметили в ведомстве.Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В свою очередь, главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности."&lt;...&gt; в том числе лиц, которые подстрекают к разжиганию межнациональной розни", — говорится в сообщении.Власти республики подчеркнули, что ситуация в аэропорту дагестанской столицы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков.
https://ria.ru/20231029/reys-1906038174.html
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махачкала, происшествия, тель-авив, израиль, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Происшествия, Тель-Авив, Израиль, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Толпа людей прорвалась на взлетную полосу в аэропорту Махачкалы

Толпа прорвалась на ВВП аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива.
Согласно данным электронного табло, самолет из Израиля приземлился в столице Дагестана в 19:18.
На появившихся фото видно, что на парковке аэропорта и в здании находится большое количество людей. Пользователи также выкладывают видео, снятые из самолета: на них показана толпа на взлетно-посадочной полосе.
Кроме того, жители республики публикуют кадры с сотрудниками полиции и Росгвардии.
Сообщается, что прорвавшиеся, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.
Как заявили в Росавиации, аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц.
"Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
В свою очередь, главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
"<...> в том числе лиц, которые подстрекают к разжиганию межнациональной розни", — говорится в сообщении.
Власти республики подчеркнули, что ситуация в аэропорту дагестанской столицы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков.
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили
Вчера, 22:20
 
МахачкалаПроисшествияТель-АвивИзраильФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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