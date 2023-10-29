https://ria.ru/20231029/pvo-1905967607.html
Российская ПВО за сутки сбила более 40 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила более 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила более 40 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:01
2023-10-29T14:01
2023-10-29T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской народной республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила более 40 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 44 украинских беспилотника
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ
.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской народной республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия выигрывает войну беспилотников