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Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 29.10.2023 (обновлено: 19:48 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/pvo-1905951186.html
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2023
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области
Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:42
2023-10-29T19:48
ростовская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена&quot;, — написал он.По словам губернатора, последствий на земле нет. Голубев также обратился к населению и попросил сохранять спокойствие.Позже глава региона уточнил, что несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу. Ущерб сейчас оценивается. Информации о пострадавших, по словам Голубева, пока нет, данные уточняются.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ростовская область, безопасность
Ростовская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Голубев заявил о поражении системой ПВО воздушной цели в Ростовской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Военнослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена", — написал он.

По словам губернатора, последствий на земле нет. Голубев также обратился к населению и попросил сохранять спокойствие.
Позже глава региона уточнил, что несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу. Ущерб сейчас оценивается. Информации о пострадавших, по словам Голубева, пока нет, данные уточняются.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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