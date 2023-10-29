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Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2023
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области
Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:42
2023-10-29T11:42
2023-10-29T19:48
ростовская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена", — написал он.По словам губернатора, последствий на земле нет. Голубев также обратился к населению и попросил сохранять спокойствие.Позже глава региона уточнил, что несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу. Ущерб сейчас оценивается. Информации о пострадавших, по словам Голубева, пока нет, данные уточняются.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность
Ростовская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области
Голубев заявил о поражении системой ПВО воздушной цели в Ростовской области
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«
"В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена", — написал он.
По словам губернатора, последствий на земле нет. Голубев также обратился к населению и попросил сохранять спокойствие.
Позже глава региона уточнил, что несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу. Ущерб сейчас оценивается. Информации о пострадавших, по словам Голубева, пока нет, данные уточняются.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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