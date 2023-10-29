https://ria.ru/20231029/pvo-1905951186.html

Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2023

Системы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:42

2023-10-29T11:42

2023-10-29T19:48

ростовская область

безопасность

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Система ПВО поразила воздушную цель в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена", — написал он.По словам губернатора, последствий на земле нет. Голубев также обратился к населению и попросил сохранять спокойствие.Позже глава региона уточнил, что несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу. Ущерб сейчас оценивается. Информации о пострадавших, по словам Голубева, пока нет, данные уточняются.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, безопасность