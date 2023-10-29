https://ria.ru/20231029/pushkov-1905982118.html
Пушков вынес приговор главной американской мечте
Пушков вынес приговор главной американской мечте - РИА Новости, 29.10.2023
Пушков вынес приговор главной американской мечте
Вашингтон, стремящийся доказать свое лидерство в мире, не может разрешить ни один международный кризис, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:44
2023-10-29T15:44
2023-10-29T15:44
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вашингтон, стремящийся доказать свое лидерство в мире, не может разрешить ни один международный кризис, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Рассуждения <…> о прекрасном будущем, которое якобы наступит, когда США победят в соперничестве за будущий миропорядок, лишены всякого смысла", — написал он.Среди наиболее ярких примеров так называемого американского лидерства Пушков выделил агрессию против Ирака и войну в Афганистане, бомбардировку Югославии, расширение НАТО до границ России и попытка включить в него Украину, а также неспособность или нежелание разрешить острые международные кризисы, такие как палестино-израильский и украинский, дипломатическим путем.Пушков напомнил, что в начале октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как самую спокойную за последние десятилетия. И спустя буквально несколько дней там разразился серьезный конфликт, добавил сенатор."Как и события на Украине, новая израильско-палестинская [война] обрушила нарисованную Салливаном картину достижений американской дипломатии на Ближнем Востоке", — подчеркнул он.Таким образом, резюмировал политик, события последних 25 лет показали, что США способны лишь порождать международные кризисы.
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в мире, сша, украина, алексей пушков, джейк салливан, нато
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Джейк Салливан, НАТО
Пушков вынес приговор главной американской мечте
Пушков: США способны лишь порождать мировые кризисы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Вашингтон, стремящийся доказать свое лидерство в мире, не может разрешить ни один международный кризис, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале
.
"Рассуждения <…> о прекрасном будущем, которое якобы наступит, когда США победят в соперничестве за будущий миропорядок, лишены всякого смысла", — написал он.
Среди наиболее ярких примеров так называемого американского лидерства Пушков выделил агрессию против Ирака и войну в Афганистане, бомбардировку Югославии, расширение НАТО до границ России и попытка включить в него Украину, а также неспособность или нежелание разрешить острые международные кризисы, такие как палестино-израильский и украинский, дипломатическим путем.
Пушков напомнил, что в начале октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как самую спокойную за последние десятилетия. И спустя буквально несколько дней там разразился серьезный конфликт, добавил сенатор.
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"Как и события на Украине, новая израильско-палестинская [война] обрушила нарисованную Салливаном картину достижений американской дипломатии на Ближнем Востоке", — подчеркнул он.
Таким образом, резюмировал политик, события последних 25 лет показали, что США способны лишь порождать международные кризисы.
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