https://ria.ru/20231029/problema-1905919873.html
"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России
"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России - РИА Новости, 29.10.2023
"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России
Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:15
2023-10-29T06:15
2023-10-29T06:15
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.По его мнению, Киеву "невозможно победить" в конфликте. Это становится все более очевидным по тому, как ведущие западные СМИ говорят об Украине и контрнаступлении ВСУ, отметил он."Все, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти", — сказал Хайфон.Как отметил журналист, "фантазии об исключительности" США и НАТО привели к провалу украинского контрнаступления.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905912973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша
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"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России
Американский журналист Хайфон: вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ