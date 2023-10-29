https://ria.ru/20231029/problema-1905919873.html

"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России

"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России - РИА Новости, 29.10.2023

"Невозможно". В США рассказали о большой проблеме на Украине из-за России

Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:15

2023-10-29T06:15

2023-10-29T06:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сша

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина поверила в фантазии Запада, но не смогла ничего противопоставить России, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.По его мнению, Киеву "невозможно победить" в конфликте. Это становится все более очевидным по тому, как ведущие западные СМИ говорят об Украине и контрнаступлении ВСУ, отметил он."Все, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти", — сказал Хайфон.Как отметил журналист, "фантазии об исключительности" США и НАТО привели к провалу украинского контрнаступления.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905912973.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша