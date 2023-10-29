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При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали - РИА Новости, 29.10.2023
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22:54 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/pozhar-1906041663.html
При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали
При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали - РИА Новости, 29.10.2023
При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали
Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, сообщил глава... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:54
2023-10-29T22:54
происшествия
россия
владимир уйба
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, сообщил глава региона Владимир Уйба на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, ликвидировано на площади 360 квадратных метров, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет. "По предварительным данным, в результате инцидента один человек числится пропавшим без вести, еще два человека получили ожоги, один из которых госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу,… второй сотрудник после оказания помощи отказался от госпитализации", - рассказал Уйба.Ранее Киселевич писала, что при возгорании, по предварительным данным, пострадал один человек, который получил ожоги 30% тела, еще один, предположительно, находившийся внутри резервуара, погиб. Пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала предварительные данные об одном погибшем работнике "Эколайфа" и двух пострадавших. СУСК РФ по региону информировало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется. "Лукойл-Коми" в воскресенье сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого, предварительно, стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".
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происшествия, россия, владимир уйба, республика коми
Происшествия, Россия, Владимир Уйба, Республика Коми
При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали

При пожаре на нефтяном резервуаре в Коми пострадали два человека и один пропал

© МЧС России/TelegramНефтехранилище в городе Усинск в Коми
Нефтехранилище в городе Усинск в Коми
© МЧС России/Telegram
Нефтехранилище в городе Усинск в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, сообщил глава региона Владимир Уйба на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, ликвидировано на площади 360 квадратных метров, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет.
© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
© МЧС России/Telegram
1 из 4
© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
© МЧС России/Telegram
2 из 4
© Фото : Киселевич Екатерина/TelegramПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Фото : Киселевич Екатерина/Telegram
3 из 4
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтактеПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтакте
4 из 4
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
© МЧС России/Telegram
1 из 4
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинск в Коми
© МЧС России/Telegram
2 из 4
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Фото : Киселевич Екатерина/Telegram
3 из 4
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтакте
4 из 4
"По предварительным данным, в результате инцидента один человек числится пропавшим без вести, еще два человека получили ожоги, один из которых госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу,… второй сотрудник после оказания помощи отказался от госпитализации", - рассказал Уйба.
Ранее Киселевич писала, что при возгорании, по предварительным данным, пострадал один человек, который получил ожоги 30% тела, еще один, предположительно, находившийся внутри резервуара, погиб. Пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала предварительные данные об одном погибшем работнике "Эколайфа" и двух пострадавших. СУСК РФ по региону информировало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется.
"Лукойл-Коми" в воскресенье сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого, предварительно, стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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ПроисшествияРоссияВладимир УйбаРеспублика Коми
 
 
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