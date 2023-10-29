https://ria.ru/20231029/pozhar-1906041663.html

При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали

При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали - РИА Новости, 29.10.2023

При пожаре в Коми один человек пропал без вести и два пострадали

Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, сообщил глава... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:54

2023-10-29T22:54

2023-10-29T22:54

происшествия

россия

владимир уйба

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, сообщил глава региона Владимир Уйба на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в Республике Коми, ликвидировано на площади 360 квадратных метров, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет. "По предварительным данным, в результате инцидента один человек числится пропавшим без вести, еще два человека получили ожоги, один из которых госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу,… второй сотрудник после оказания помощи отказался от госпитализации", - рассказал Уйба.Ранее Киселевич писала, что при возгорании, по предварительным данным, пострадал один человек, который получил ожоги 30% тела, еще один, предположительно, находившийся внутри резервуара, погиб. Пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала предварительные данные об одном погибшем работнике "Эколайфа" и двух пострадавших. СУСК РФ по региону информировало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется. "Лукойл-Коми" в воскресенье сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого, предварительно, стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, россия, владимир уйба, республика коми