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Помощницу жены Нетаньяху временно отстранили после подстрекательских постов - РИА Новости, 29.10.2023
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17:22 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/posty-1905996679.html
Помощницу жены Нетаньяху временно отстранили после подстрекательских постов
Помощницу жены Нетаньяху временно отстранили после подстрекательских постов - РИА Новости, 29.10.2023
Помощницу жены Нетаньяху временно отстранили после подстрекательских постов
Помощница Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отстранена от должности на две недели после "подстрекательских" публикаций в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:22
2023-10-29T17:22
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
хамас
оон
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Помощница Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отстранена от должности на две недели после "подстрекательских" публикаций в соцсетях, в которых она обвиняла в нападении ХАМАС в том числе СМИ и оппозицию, сообщает газета Haaretz. "Ципи Навон, помощницу супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары, привлеченную к дисциплинарной ответственности за подстрекательские публикации, отстранили от должности на две недели", - отмечает газета. Как указывается в сообщении, дисциплинарное разбирательство начала комиссия по государственной службе. По данным газеты, в своих публикациях Навон обвиняла в нападении ХАМАС СМИ, прокуратуру, "левых", лидера оппозиции Яира Лапида и протестующих. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Помощницу жены Нетаньяху временно отстранили после подстрекательских постов

Haaretz: помощницу Сары Нетаньяху отстранили после подстрекательских постов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху и Сара Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху и Сара Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Биньямин Нетаньяху и Сара Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Помощница Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отстранена от должности на две недели после "подстрекательских" публикаций в соцсетях, в которых она обвиняла в нападении ХАМАС в том числе СМИ и оппозицию, сообщает газета Haaretz.
"Ципи Навон, помощницу супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары, привлеченную к дисциплинарной ответственности за подстрекательские публикации, отстранили от должности на две недели", - отмечает газета.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Как указывается в сообщении, дисциплинарное разбирательство начала комиссия по государственной службе. По данным газеты, в своих публикациях Навон обвиняла в нападении ХАМАС СМИ, прокуратуру, "левых", лидера оппозиции Яира Лапида и протестующих.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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