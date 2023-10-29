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Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию - РИА Новости, 29.10.2023
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07:04 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/postavki-1905920900.html
Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию
Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию - РИА Новости, 29.10.2023
Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию
Россия за первые восемь месяцев этого года поставила в Индонезию нефтепродуктов почти на 260 миллионов долларов, что позволило ей впервые с 2014 года войти в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T07:04
2023-10-29T07:04
россия
индонезия
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия за первые восемь месяцев этого года поставила в Индонезию нефтепродуктов почти на 260 миллионов долларов, что позволило ей впервые с 2014 года войти в десятку основных для страны поставщиков топлива, а также углеводородов в целом, следует из расчетов РИА Новости по данным индонезийской статслужбы. Так, Россия в январе-августе этого года продала Индонезии нефтепродукты на 259 миллионов долларов, при этом в прошлом году в эти месяцы поставки не осуществлялись. В результате РФ стала восьмой среди поставщиков нефтепродуктов в эту страну. Основным направлением индонезийского импорта нефтепродуктов традиционно остается Сингапур, при этом поставки снизились на 16% в годовом выражении - до 5,6 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Малайзия, сократившая поставки на треть - до 2,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Индия, стоимость импорта из которой уменьшилась вдвое - до 900 миллионов долларов, далее идет Корея с сокращением поставок на 37%, до 681 миллиона долларов. Китай за год нарастил поставки вдвое - до 545 миллионов долларов, в результате чего поднялся на пятое место с восьмого. Саудовская Аравия потеряла одну позицию и стала шестой, поскольку ее экспорт нефтепродуктов, наоборот, сократился почти на 40%, до 506 миллионов долларов. Индонезия нарастила импорт из ОАЭ на 8% - до 333 миллионов долларов, а из Катара - на 9%, до 133 миллионов долларов, что позволило им сохранить седьмое и девятое место. На десятую строчку с шестого места опустился Бруней с поставками на 85 миллионов долларов, тем самым вытеснив из топ-10 Таиланд. Среди других видов топлива, которые Индонезия закупала у России в 2023 году, уголь - его поставки подскочили вдвое, до 558 миллионов долларов. Россия традиционно входит в тройку его крупнейших экспортеров в страну, впереди только Австралия, откуда поставки снизились на 21% - до 1,1 миллиарда долларов, и Китай, который сохранил поставки на уровне 900 миллионов долларов. Несмотря на то, что Россия не поставляет нефть или СПГ в Индонезию, страна благодаря крупным закупкам Индонезии угля и нефтепродуктов все равно вошла в десятку крупнейших поставщиков углеводородов, заняв десятое место с долей в 3%. Лидером является Сингапур с долей в 24%.
https://ria.ru/20230408/nefteprodukty-1863926205.html
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россия, индонезия, в мире
Россия, Индонезия, В мире
Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

Россия впервые с 2014 года вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

© iStock.com / KadnikovValeriiТанкер СПГ в море
Танкер СПГ в море - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© iStock.com / KadnikovValerii
Танкер СПГ в море . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия за первые восемь месяцев этого года поставила в Индонезию нефтепродуктов почти на 260 миллионов долларов, что позволило ей впервые с 2014 года войти в десятку основных для страны поставщиков топлива, а также углеводородов в целом, следует из расчетов РИА Новости по данным индонезийской статслужбы.
Так, Россия в январе-августе этого года продала Индонезии нефтепродукты на 259 миллионов долларов, при этом в прошлом году в эти месяцы поставки не осуществлялись. В результате РФ стала восьмой среди поставщиков нефтепродуктов в эту страну.
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Основным направлением индонезийского импорта нефтепродуктов традиционно остается Сингапур, при этом поставки снизились на 16% в годовом выражении - до 5,6 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Малайзия, сократившая поставки на треть - до 2,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Индия, стоимость импорта из которой уменьшилась вдвое - до 900 миллионов долларов, далее идет Корея с сокращением поставок на 37%, до 681 миллиона долларов.
Китай за год нарастил поставки вдвое - до 545 миллионов долларов, в результате чего поднялся на пятое место с восьмого. Саудовская Аравия потеряла одну позицию и стала шестой, поскольку ее экспорт нефтепродуктов, наоборот, сократился почти на 40%, до 506 миллионов долларов. Индонезия нарастила импорт из ОАЭ на 8% - до 333 миллионов долларов, а из Катара - на 9%, до 133 миллионов долларов, что позволило им сохранить седьмое и девятое место. На десятую строчку с шестого места опустился Бруней с поставками на 85 миллионов долларов, тем самым вытеснив из топ-10 Таиланд.
Среди других видов топлива, которые Индонезия закупала у России в 2023 году, уголь - его поставки подскочили вдвое, до 558 миллионов долларов. Россия традиционно входит в тройку его крупнейших экспортеров в страну, впереди только Австралия, откуда поставки снизились на 21% - до 1,1 миллиарда долларов, и Китай, который сохранил поставки на уровне 900 миллионов долларов.
Несмотря на то, что Россия не поставляет нефть или СПГ в Индонезию, страна благодаря крупным закупкам Индонезии угля и нефтепродуктов все равно вошла в десятку крупнейших поставщиков углеводородов, заняв десятое место с долей в 3%. Лидером является Сингапур с долей в 24%.
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