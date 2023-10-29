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"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад - РИА Новости, 29.10.2023
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01:24 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/pobeda-1905909912.html
"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад
"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад - РИА Новости, 29.10.2023
"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад
Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, объединившись с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами, пишет обозреватель... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T01:24
2023-10-29T01:24
в мире
израиль
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
турция
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, объединившись с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами, пишет обозреватель Sabah Махмут Овюр.&quot;Все они (США, Великобритания, Германия, Франция) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. &lt;...&gt; Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое &quot;оружие&quot;, — заявил Овюр.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановив поставку воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231028/rossiya-1905855496.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Турция
"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад

Sabah: России нужно объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, объединившись с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами, пишет обозреватель Sabah Махмут Овюр.
«

"Все они (США, Великобритания, Германия, Франция) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. <...> Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое "оружие", — заявил Овюр.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановив поставку воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ
Вчера, 17:08
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТурция
 
 
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