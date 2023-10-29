"Пора принять меры": в Турции рассказали, как Россия может победить Запад
Sabah: России нужно объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, объединившись с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами, пишет обозреватель Sabah Махмут Овюр.
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"Все они (США, Великобритания, Германия, Франция) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. <...> Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое "оружие", — заявил Овюр.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановив поставку воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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