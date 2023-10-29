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Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата" - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 29.10.2023 (обновлено: 06:05 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата" - РИА Новости, 29.10.2023
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"
Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях, в том числе на артемовском направлении, где ВСУ сдаются в плен подразделениям... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:03
2023-10-29T06:05
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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безопасность
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях, в том числе на артемовском направлении, где ВСУ сдаются в плен подразделениям "Ахмата" каждые два-три дня, сообщил РИА Новости замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные", - сказал Алаудинов. Командир "Ахмата" подчеркнул, что противник несет колоссальные потери, поступающие украинские резервы восполняются в кратчайшие сроки и качество личного состава становится хуже, из-за чего ВСУ несут большие потери. "Скажу, что подразделения, которые всё время тасуются с одной точки на другую, потом их выводят на восполнение. А восполнение у них происходит в кратчайшие сроки. Сам личный состав, конечно, надо отметить все хуже и хуже в качественном составе. То есть, получается, сейчас уже на фронт бросаются инвалиды во всех отношениях. То есть, и инвалиды и люди, которые абсолютно неадекватные забрасываются на фронт украинской стороной. За счет этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен", - подытожил Алаудинов.
https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html
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апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Безопасность
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"

Алаудинов: военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях, в том числе на артемовском направлении, где ВСУ сдаются в плен подразделениям "Ахмата" каждые два-три дня, сообщил РИА Новости замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
«
"Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные", - сказал Алаудинов.
Командир "Ахмата" подчеркнул, что противник несет колоссальные потери, поступающие украинские резервы восполняются в кратчайшие сроки и качество личного состава становится хуже, из-за чего ВСУ несут большие потери.
"Скажу, что подразделения, которые всё время тасуются с одной точки на другую, потом их выводят на восполнение. А восполнение у них происходит в кратчайшие сроки. Сам личный состав, конечно, надо отметить все хуже и хуже в качественном составе. То есть, получается, сейчас уже на фронт бросаются инвалиды во всех отношениях. То есть, и инвалиды и люди, которые абсолютно неадекватные забрасываются на фронт украинской стороной. За счет этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен", - подытожил Алаудинов.
Группа пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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Вчера, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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