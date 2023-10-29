https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата" - РИА Новости, 29.10.2023

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"

Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях, в том числе на артемовском направлении, где ВСУ сдаются в плен подразделениям... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:03

2023-10-29T06:03

2023-10-29T06:05

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях, в том числе на артемовском направлении, где ВСУ сдаются в плен подразделениям "Ахмата" каждые два-три дня, сообщил РИА Новости замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные", - сказал Алаудинов. Командир "Ахмата" подчеркнул, что противник несет колоссальные потери, поступающие украинские резервы восполняются в кратчайшие сроки и качество личного состава становится хуже, из-за чего ВСУ несут большие потери. "Скажу, что подразделения, которые всё время тасуются с одной точки на другую, потом их выводят на восполнение. А восполнение у них происходит в кратчайшие сроки. Сам личный состав, конечно, надо отметить все хуже и хуже в качественном составе. То есть, получается, сейчас уже на фронт бросаются инвалиды во всех отношениях. То есть, и инвалиды и люди, которые абсолютно неадекватные забрасываются на фронт украинской стороной. За счет этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен", - подытожил Алаудинов.

https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html

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