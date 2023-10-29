https://ria.ru/20231029/perri-1905917741.html

Биография Мэттью Перри

Биография Мэттью Перри - РИА Новости, 29.10.2023

Биография Мэттью Перри

Голливудский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул в ванне у себя дома, сообщил портал TMZ со... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T04:53

2023-10-29T04:53

2023-10-29T04:56

справки

мэттью перри

сша

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голливудский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, причиной смерти стало то, что он, вероятно, утонул в ванне у себя дома, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в полиции. Ниже приводится биографическая справка. Мэттью Перри (Matthew Langford Perry) родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, Массачусетс (США). Вырос в Оттаве (Канада). Отец — актер Джон Перри, мать — Сьюзанн Перри, была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо (1968-1979 и 1980-1984 годы). В детстве Мэттью Перри занимался большим теннисом, занимал призовые места в соревнованиях юниоров, но затем стал больше интересоваться актерским мастерством. Первым в его карьере стал телефильм "Чарльз командует" (1984). После окончания средней школы Перри намеревался поступить в Университет Южной Калифорнии, но ему предложили главную роль в телесериале "Второй шанс " (1987), и он воспользовался возможностью начать актерскую карьеру. Мэттью Перри стал по-настоящему известным в 1994 году, когда в эфир вышел ставший впоследствии культовым сериал "Друзья" (1994-2004), где он сыграл одного из главных героев. В сериале также были заняты актеры Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер. Сериал был закрыт в 2004 году после выпуска 10 успешных сезонов. Мэттью Перри снялся также в таких фильмах и сериалах, как "Поспешишь, люди насмешишь" (1997), "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" (1988), "Она неуправляема" (1989), "Беверли-Хиллз 90210" (1990-2000), "Параллельные жизни" (1994), "Почти герои" (1998), "Танго втроем" (1999), "Девять ярдов" (2000), "Клиника" (2001-2010), "Папе снова 17" (2009), "Город хищниц" (2009-2015), "Хорошая жена" (2009-2016), "На старт!" (2012-2013) и других. Принял участие в специальном выпуске "Друзья: Воссоединение" (2021). Автор автобиографии "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь" (2023). 29 октября 2023 года Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Источники в полиции сообщили порталу TMZ, что следов наркотиков не нашли, смерть не была насильственной.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, мэттью перри, сша