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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 29.10.2023
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 20.35 выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:45
2023-10-29T21:45
2023-10-29T21:45
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.35 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в представительстве также сообщили, что украинские войска в 21.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21.10 -населенный пункт Новосёловка Первая - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html
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донецк, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку