Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Макеевке
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 20.25 украинские войска снова обстреляли Макеевку, выпустив по ней три снаряда такого же калибра. В 20.35 и 20.40 под обстрел снова попал Донецк, по нему ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.