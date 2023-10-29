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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/obstrel-1906030691.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вечером в воскресенье выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:15
2023-10-29T21:15
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 20.25 украинские войска снова обстреляли Макеевку, выпустив по ней три снаряда такого же калибра. В 20.35 и 20.40 под обстрел снова попал Донецк, по нему ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 20.25 украинские войска снова обстреляли Макеевку, выпустив по ней три снаряда такого же калибра. В 20.35 и 20.40 под обстрел снова попал Донецк, по нему ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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