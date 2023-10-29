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"Хезболла" заявила об обстреле израильской пехоты возле границы с Ливаном
"Хезболла" заявила об обстреле израильской пехоты возле границы с Ливаном - РИА Новости, 29.10.2023
"Хезболла" заявила об обстреле израильской пехоты возле границы с Ливаном
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло подразделение израильской пехоты возле границы между Израилем и Ливаном. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:27
2023-10-29T18:27
2023-10-29T18:27
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло подразделение израильской пехоты возле границы между Израилем и Ливаном. "После тщательного наблюдения бойцы исламского сопротивления обнаружили подразделение израильской пехоты в районе Аль-Маликия и его окрестностях и немедленно обстреляли его", - говорится в заявлении. Движение отмечает, что в результате атаки израильские солдаты получили ранения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об обстреле израильской пехоты возле границы с Ливаном
"Хезболла" заявила об обстреле израильской пехоты у границы страны с Ливаном