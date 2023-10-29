https://ria.ru/20231029/obstrel-1906002611.html

ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР, сообщила администрация Троицкого района республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:50

2023-10-29T17:50

2023-10-29T20:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР, сообщила администрация Троицкого района республики в Telegram-канале.Уточняется, что учреждение подверглось атаке в пятницу, 27 октября, в 17:15 мск."В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. <...> В школе в этот момент (во время детского праздника. — Прим. ред.) находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв", — заявили в ведомстве.По данным местных властей, боеприпас упал в десяти метрах от здания. Окна, двери и фасад получили повреждения.В начале недели представитель военной комендатуры ЛНР сообщил, что с начала года как минимум 65 жителей республики, в том числе один ребенок, погибли из-за обстрелов армии противника и подрывов на взрывоопасных предметах.

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность