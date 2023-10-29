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ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 29.10.2023 (обновлено: 20:04 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/obstrel-1906002611.html
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР, сообщила администрация Троицкого района республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:50
2023-10-29T20:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР, сообщила администрация Троицкого района республики в Telegram-канале.Уточняется, что учреждение подверглось атаке в пятницу, 27 октября, в 17:15 мск."В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. &lt;...&gt; В школе в этот момент (во время детского праздника. — Прим. ред.) находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв", — заявили в ведомстве.По данным местных властей, боеприпас упал в десяти метрах от здания. Окна, двери и фасад получили повреждения.В начале недели представитель военной комендатуры ЛНР сообщил, что с начала года как минимум 65 жителей республики, в том числе один ребенок, погибли из-за обстрелов армии противника и подрывов на взрывоопасных предметах.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР

Администрация Троицкого района ЛНР сообщила о падении снаряда ВСУ возле школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСнаряд
Снаряд - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снаряд. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР, сообщила администрация Троицкого района республики в Telegram-канале.
Уточняется, что учреждение подверглось атаке в пятницу, 27 октября, в 17:15 мск.
"В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. <...> В школе в этот момент (во время детского праздника. — Прим. ред.) находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв", — заявили в ведомстве.
По данным местных властей, боеприпас упал в десяти метрах от здания. Окна, двери и фасад получили повреждения.
В начале недели представитель военной комендатуры ЛНР сообщил, что с начала года как минимум 65 жителей республики, в том числе один ребенок, погибли из-за обстрелов армии противника и подрывов на взрывоопасных предметах.
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