https://ria.ru/20231029/obstrel-1905930803.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:22

2023-10-29T09:22

2023-10-29T09:22

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив в период с 7 до 9 утра воскресенья 7 снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия