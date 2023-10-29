https://ria.ru/20231029/mvd-1905935647.html

В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека

В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека - РИА Новости, 29.10.2023

В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека

Подросток на автомобиле "Lada Kalina" наехал на земляную насыпь в Самарской области, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:03

2023-10-29T10:03

2023-10-29T10:03

происшествия

самарская область

авто

волжский район

lada vesta

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подростки

дтп

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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле "Lada Kalina" наехал на земляную насыпь в Самарской области, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. "Сегодня на территории Волжского района в 1.45 (00.45 мск) на 1-м км автодороги "Автомагистраль центральная" несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем LADA Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, 2 девушки 2007 годов рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД. По факту происшествия собственную проверку организовала и региональная прокуратура. На месте аварии работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев.

https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

самарская область

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происшествия, самарская область, авто, волжский район, lada vesta, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подростки, дтп