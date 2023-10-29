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В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека - РИА Новости, 29.10.2023
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10:03 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/mvd-1905935647.html
В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека
В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека - РИА Новости, 29.10.2023
В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека
Подросток на автомобиле "Lada Kalina" наехал на земляную насыпь в Самарской области, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:03
2023-10-29T10:03
происшествия
самарская область
авто
волжский район
lada vesta
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
подростки
дтп
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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле "Lada Kalina" наехал на земляную насыпь в Самарской области, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. "Сегодня на территории Волжского района в 1.45 (00.45 мск) на 1-м км автодороги "Автомагистраль центральная" несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем LADA Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, 2 девушки 2007 годов рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД. По факту происшествия собственную проверку организовала и региональная прокуратура. На месте аварии работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев.
https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html
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происшествия, самарская область, авто, волжский район, lada vesta, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подростки, дтп
Происшествия, Самарская область, Авто, Волжский район, Lada Vesta, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Подростки, ДТП
В Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека

МВД: в Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле "Lada Kalina" наехал на земляную насыпь в Самарской области, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«
"Сегодня на территории Волжского района в 1.45 (00.45 мск) на 1-м км автодороги "Автомагистраль центральная" несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем LADA Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, 2 девушки 2007 годов рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
По факту происшествия собственную проверку организовала и региональная прокуратура.
На месте аварии работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев.
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ПроисшествияСамарская областьАвтоВолжский районLada VestaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПодросткиДТП
 
 
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