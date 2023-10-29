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Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 29.10.2023
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13:11 29.10.2023 (обновлено: 13:24 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/most-1905961516.html
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 29.10.2023
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:11
2023-10-29T13:24
керчь
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в воскресенье 11.34 по мск. Причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231029/most-1905960185.html
керчь
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керчь, общество, крымский мост, республика крым
Керчь, Общество, Крымский мост, Республика Крым
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили

Перекрытый днем выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в воскресенье 11.34 по мск. Причина не называлась.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
На Крымском мосту возобновили движение со стороны Тамани
Вчера, 13:02
 
КерчьОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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