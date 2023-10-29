https://ria.ru/20231029/most-1905961516.html

Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили

Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 29.10.2023

Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:11

2023-10-29T13:11

2023-10-29T13:24

керчь

общество

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в воскресенье 11.34 по мск. Причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231029/most-1905960185.html

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керчь, общество, крымский мост, республика крым