https://ria.ru/20231029/most-1905961516.html
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 29.10.2023
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:11
2023-10-29T13:11
2023-10-29T13:24
керчь
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в воскресенье 11.34 по мск. Причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231029/most-1905960185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, общество, крымский мост, республика крым
Керчь, Общество, Крымский мост, Республика Крым
Выезд из Керчи по Крымскому мосту возобновили
Перекрытый днем выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновили