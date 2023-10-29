https://ria.ru/20231029/moldavia-1906005125.html

Власти Молдавии не смогли объяснить суть обвинений, заявили в партии "Шанс"

Власти Молдавии не смогли объяснить суть обвинений, заявили в партии "Шанс" - РИА Новости, 29.10.2023

Власти Молдавии не смогли объяснить суть обвинений, заявили в партии "Шанс"

Власти Молдавии заочно обвинили оппозиционную партию "Шанс" в преступлениях, суть которых не могут сформулировать, заявил лидер политсилы Алексей Лунгу в связи... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T18:06

2023-10-29T18:06

2023-10-29T18:21

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молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Власти Молдавии заочно обвинили оппозиционную партию "Шанс" в преступлениях, суть которых не могут сформулировать, заявил лидер политсилы Алексей Лунгу в связи с появившимся в интернете запросом молдавской службы информации и безопасности (СИБ) в ЦИК о снятии с выборов кандидатов от политформирования. В воскресенье в молдавских Telegram-каналах появились сообщения, что СИБ Молдавии потребовал от ЦИК "принять решения" в отношении кандидатов от "Шанса" на посты мэров Оргеева и Бельц, на которые выдвигаются, соответственно, Алексей Лунгу и Виктория Шапа. Были опубликованы фотокопии письма директора СИБ Александра Мустяцэ. В письме глава спецслужбы заявляет, что эти кандидаты связаны с "группой Шора" (Илан Шор является лидером запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор"). На сайте ЦИК также появилось сообщение, что на понедельник, 30 октября, назначено заседание комиссии, где рассмотрят единственный вопрос – запрос СИБа. "Оказалось, что наши с Викторией Шапой предвыборные программы по развитию Оргеева и Бельц опасны для государства. Гарантии нормальной жизни людей страшны для действующей власти. Нас заочно обвинили в преступлениях, суть которых даже не могут сформулировать, и всеми силами пытаются не допустить до выборов… Мы ничего не нарушили и сделаем все возможное, чтобы выборы прошли честно", - написал в своем Telegram-канале Лунгу. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор