Рейтинг@Mail.ru
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 29.10.2023 (обновлено: 17:31 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/miting-1905995547.html
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины
Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел из центра Афин мимо посольства США к посольству Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:18
2023-10-29T17:31
в мире
израиль
палестина
сша
оон
хамас
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905997945_0:6:1596:904_1920x0_80_0_0_4a208bcb61ee8275b496c7da86d11d65.png
АФИНЫ, 29 окт - РИА Новости. Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел из центра Афин мимо посольства США к посольству Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Организатором шествия выступил коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) при поддержке общественных организаций. В акции участвовало много палестинцев, в том числе посол Палестины Юсеф Дорхом. Люди собрались в Парке Свободы в центре греческой столицы и прошли к посольству США, а затем - к посольству Израиля. "Немедленно прекратить резню палестинского народа в секторе Газа со стороны кровавого государства Израиль. Положить конец израильской оккупации. Мы боремся за мир народов. За свободную Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявляли участники. В своих выступлениях представители профсоюзов осудили НАТО и ЕС, заявив, что они несут ответственность за резню палестинского народа. Собравшиеся осудили также правительство Греции, которое воздержалось при голосовании в ООН по иорданской резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Акция завершилась без инцидентов. На этот раз полиция не стала применять газ и светошумовые гранаты против участников, как во время предыдущего многотысячного митинга в поддержку палестинцев, состоявшегося 18 октября. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США и Израиль, были против, 45, в том числе Греция, воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905987368.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905997945_391:0:1596:904_1920x0_80_0_0_66be262af31f16903f6b8ba4bd475fa7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, сша, оон, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, ООН, ХАМАС, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины

В Афинах прошел многотысячный марш к посольству Израиля в поддержку Палестины

© PAME Greece InternationalМарш в поддержку Палестины прошел по центру Афин
Марш в поддержку Палестины прошел по центру Афин
© PAME Greece International
Марш в поддержку Палестины прошел по центру Афин
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 29 окт - РИА Новости. Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел из центра Афин мимо посольства США к посольству Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Организатором шествия выступил коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) при поддержке общественных организаций. В акции участвовало много палестинцев, в том числе посол Палестины Юсеф Дорхом.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
27 октября, 08:00
Люди собрались в Парке Свободы в центре греческой столицы и прошли к посольству США, а затем - к посольству Израиля.
"Немедленно прекратить резню палестинского народа в секторе Газа со стороны кровавого государства Израиль. Положить конец израильской оккупации. Мы боремся за мир народов. За свободную Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявляли участники.
В своих выступлениях представители профсоюзов осудили НАТО и ЕС, заявив, что они несут ответственность за резню палестинского народа.
Собравшиеся осудили также правительство Греции, которое воздержалось при голосовании в ООН по иорданской резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Акция завершилась без инцидентов. На этот раз полиция не стала применять газ и светошумовые гранаты против участников, как во время предыдущего многотысячного митинга в поддержку палестинцев, состоявшегося 18 октября.
Митинги в поддержку палестинцев в Варшаве и Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В трех европейских городах прошли акции в поддержку Палестины
Вчера, 16:22
В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США и Израиль, были против, 45, в том числе Греция, воздержались.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаСШАООНХАМАСНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала