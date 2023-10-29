https://ria.ru/20231029/miting-1905995547.html

В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины

В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023

В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины

Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел из центра Афин мимо посольства США к посольству Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:18

2023-10-29T17:18

2023-10-29T17:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 29 окт - РИА Новости. Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел из центра Афин мимо посольства США к посольству Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Организатором шествия выступил коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) при поддержке общественных организаций. В акции участвовало много палестинцев, в том числе посол Палестины Юсеф Дорхом. Люди собрались в Парке Свободы в центре греческой столицы и прошли к посольству США, а затем - к посольству Израиля. "Немедленно прекратить резню палестинского народа в секторе Газа со стороны кровавого государства Израиль. Положить конец израильской оккупации. Мы боремся за мир народов. За свободную Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявляли участники. В своих выступлениях представители профсоюзов осудили НАТО и ЕС, заявив, что они несут ответственность за резню палестинского народа. Собравшиеся осудили также правительство Греции, которое воздержалось при голосовании в ООН по иорданской резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Акция завершилась без инцидентов. На этот раз полиция не стала применять газ и светошумовые гранаты против участников, как во время предыдущего многотысячного митинга в поддержку палестинцев, состоявшегося 18 октября. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США и Израиль, были против, 45, в том числе Греция, воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905987368.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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сша

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в мире, израиль, палестина, сша, оон, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году