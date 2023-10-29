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"Солдаты заканчиваются". Украинский офицер испугался ситуации в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
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02:16 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/mery-1905912656.html
"Солдаты заканчиваются". Украинский офицер испугался ситуации в рядах ВСУ
"Солдаты заканчиваются". Украинский офицер испугался ситуации в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
"Солдаты заканчиваются". Украинский офицер испугался ситуации в рядах ВСУ
ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры, рассказал изданию Страна.ua командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:16
2023-10-29T02:16
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры, рассказал изданию Страна.ua командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук."Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная", — пожаловался украинский офицер.Он также выразил мнение, что нет ничего плохого в том, что украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. По словам собеседника издания, эти люди "должны выполнять свои конституционные обязанности".На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
"Солдаты заканчиваются". Украинский офицер испугался ситуации в рядах ВСУ

Офицер ВСУ: у Украины заканчиваются солдаты, нужно усилить мобилизационные меры

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры, рассказал изданию Страна.ua командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук.
«
"Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная", — пожаловался украинский офицер.
Он также выразил мнение, что нет ничего плохого в том, что украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. По словам собеседника издания, эти люди "должны выполнять свои конституционные обязанности".
На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
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