https://ria.ru/20231029/medvedev-1905988931.html

Медведев назвал отменяющих русскую культуру деятелей Запада рептилоидами

Медведев назвал отменяющих русскую культуру деятелей Запада рептилоидами - РИА Новости, 29.10.2023

Медведев назвал отменяющих русскую культуру деятелей Запада рептилоидами

Русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории российскую культуру и устраивают в парламентах овации фашистам, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:31

2023-10-29T16:31

2023-10-29T16:42

россия

европа

канада

дмитрий медведев

владимир зеленский

ярослав хунка

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории российскую культуру и устраивают в парламентах овации фашистам, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Рептилоидные русофобы на Западе постоянно пытаются вычеркнуть из истории Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского, Шостаковича и других российских гениев. Не дают работать в Европе современным деятелям отечественного искусства. Теперь европейские театралы вместе со своими заокеанскими режиссёрами охотно устраивают овации престарелым фашистам в своих парламентах, а отнюдь не исполнителям из нашей страны", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20231029/zima-1905984413.html

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россия, европа, канада, дмитрий медведев, владимир зеленский, ярослав хунка, общество