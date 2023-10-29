https://ria.ru/20231029/medvedev-1905987773.html
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию - РИА Новости, 29.10.2023
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию
Ушедшим из России европейским компаниям вернуться будет очень трудно, если вообще возможно, на рынке не бывает пустот, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:23
2023-10-29T16:23
2023-10-29T16:23
экономика
россия
европа
дмитрий медведев
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ушедшим из России европейским компаниям вернуться будет очень трудно, если вообще возможно, на рынке не бывает пустот, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Компании Европы понесли колоссальные безвозвратные убытки, покидая нашу страну. Их ущерб измеряется десятками миллиардов долларов (а с упущенной выгодой – сотнями). Но если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные – едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно. На рынке не бывает пустот", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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экономика, россия, европа, дмитрий медведев, общество, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Общество, Санкции в отношении России
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию
Медведев: европейским компаниям вернуться в Россию будет очень трудно