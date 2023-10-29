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Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию - РИА Новости, 29.10.2023
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16:23 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/medvedev-1905987773.html
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию - РИА Новости, 29.10.2023
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию
Ушедшим из России европейским компаниям вернуться будет очень трудно, если вообще возможно, на рынке не бывает пустот, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:23
2023-10-29T16:23
экономика
россия
европа
дмитрий медведев
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ушедшим из России европейским компаниям вернуться будет очень трудно, если вообще возможно, на рынке не бывает пустот, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Компании Европы понесли колоссальные безвозвратные убытки, покидая нашу страну. Их ущерб измеряется десятками миллиардов долларов (а с упущенной выгодой – сотнями). Но если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные – едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно. На рынке не бывает пустот", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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экономика, россия, европа, дмитрий медведев, общество, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Общество, Санкции в отношении России
Медведев усомнился в возможности возвращения европейских компаний в Россию

Медведев: европейским компаниям вернуться в Россию будет очень трудно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ушедшим из России европейским компаниям вернуться будет очень трудно, если вообще возможно, на рынке не бывает пустот, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Компании Европы понесли колоссальные безвозвратные убытки, покидая нашу страну. Их ущерб измеряется десятками миллиардов долларов (а с упущенной выгодой – сотнями). Но если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные – едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно. На рынке не бывает пустот", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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ЭкономикаРоссияЕвропаДмитрий МедведевОбществоСанкции в отношении России
 
 
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